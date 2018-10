Sassenburger Reserven-Derby

Für die beiden Mannschaften, die am Tag der Deutschen Einheit kickten, schließt die Englische Woche in der 1. Fußball-Kreisklasse ab. Die Landesliga-Reserve des SSV Kästorf geht dabei nach dem 8:1-Sieg beim VfL Rötgesbüttel mit Rückenwind in den Sonntag. Für den VfL geht es im Kellerduell um...