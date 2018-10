Calberlah verschläft Halbzeit eins

Die einen sind zurück in der Spur, die anderen kriegen einfach keine Konstanz in ihr Spiel: In der Fußball-Bezirksliga bezwang die SV Gifhorn völlig verdient den über weiten Strecken zu harmlosen SV Calberlah mit 3:1 (2:0). Die Gäste fanden offensiv kaum statt, die einzige Torraumszene ergab sich...