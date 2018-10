Früher im Kasten, heute im Ring

Während andere Wrestler zu ihrer unverkennbaren Einzugsmusik zum Ring kommen, singt Andi Theque selbst, am Samstag Robbie Wiliiams' „Let me entertain you“.

Jembke/Hannover. „Andi, Theque, Andi, Theque…“ – Wechselgesänge schallen durch die prall gefüllte Veranstaltungshalle Hangar No. 5 in Hannover. Die gut 500 Zuschauer rufen ihn auf die Bühne: Andi Theque. Unter diesem Namen steigt seit rund zwei Jahren der Jembker André Göhmann als Wrestler in den Ring – und hat es in der kurzen Zeit zum Publikumsliebling geschafft. Am vergangenen Samstag hatte die European Wrestling Promotion (EWP) in der Landeshauptstadt zum „Wrestling Festival“ eingeladen, bei dem auch ein echter Weltstar mit dabei war.

Denn den Hauptkampf des Abends bestritt kein Geringerer als Jeff Jarrett, der in allen großen Wrestling-Ligen aktiv war. Ob WWF (heute WWE) oder WCW – „Double J“ gehörte dazu. Kürzlich wurde er daher auch in die Hall of Fame der WWE aufgenommen. Dort steht er nun in einer Reihe mit „Goldberg“, Bret „The Hitman“ Hart, Razor Ramon oder auch Mike Tyson. Der nunmehr 51-Jährige entthronte auch kurzerhand den amtierenden Superschwergewichts-Champion der EWP, „Hernandez“. Eine Wrestling-Legende in Hannover – und ein Jembker war Teil dieser Show.

Im Kreis Gifhorn ist Göhmann kein Unbekannter. Allerdings werden ihn die meisten als zuverlässigen Torhüter des SV Jembke in Erinnerung haben, für den er viele Jahre den Kasten sauber hielt. Auch jetzt zieht sich Göhmann noch ab und an die Torwarthandschuhe an. Als Ex-Jugendspieler des VfL Wolfsburg ist er noch immer für die Traditions-Elf des VfL aktiv. Doch seine Leidenschaft gehört heute dem Wrestling.

Seine Figur „Andi Theque“ ist gewissermaßen autobiografisch angelegt. „Es muss echt sein. Man darf sich nicht verstellen“, erklärt Göhmann. Andi Theque hat den Beinamen: Der Schlager-Schläger vom Steintor – und das ist Programm.

Während die anderen Wrestler zu ihrer Einzugsmusik vom Band in Richtung Ring marschieren, singt Andi Theque selbst. Am Samstag gab er Robbie Williams’ Stimmungshymne „Let me entertain you“ zum Besten. Ebenso gehören Tanzeinlagen zum Repertoire des Jembkers. Kein Wunder also, dass er die Zuschauer begeistert. Mittlerweile hat sich eine richtige Fanbase gebildet. Seine Fanshirts im knalligen Rosa gehen bei den Veranstaltungen zuhauf über die Theke. Signierte Sonnenbrillen sind ebenso ein Verkaufsschlager. Das Ganze macht für Göhmann den besonderen Reiz am Wrestling aus: „Die permanente Interaktion mit dem Publikum macht das Wrestling im Vergleich zu anderen Sportarten so interessant für mich.“

Als Andi Theque traf er in Hannover auf den englischen Profi-Wrestler „Bram“, der als Brendon Fraser auch schon in der WWE gerungen hat. Gegen den Profi hatte der Newcomer Göhmann nur geringe Siegchancen. Er legte den Hünen zwar für zwei Sekunden auf den Rücken, doch „Bram“ konnte sich noch rechtzeitig aus dem „Cover“ befreien – und machte danach kurzen Prozess. Mit einer „Powerbomb“ schmetterte der Brite den Ringer-Barden zu Boden und beendete den Kampf. Göhmann alias Andi Theque bekam dennoch großen Applaus von den Wrestling-Fans.

Veranstalter, EWP-Inhaber und Catch-Legende Christian „Ecki“ Eckstein, der als Profi-Wrestler schon auf der ganzen Welt unterwegs war, bescheinigt Göhmann Talent. Obwohl er erst sehr spät zum Wrestling kam, lässt er ihn bei seinen Veranstaltungen antreten. Die Zuschauer sind sich auf jeden Fall einig: Andi Theque soll fester Bestandteil der EWP sein.

Das bedarf aber jeder Menge Training. „Wir trainieren zweimal die Woche“, erklärt Göhmann. Nicht nur, um sich selbst vor Verletzungen zu schützen. Das Training ist auch aus Verantwortung den Kontrahenten gegenüber zwingend notwendig. Die Verletzungsgefahr bei den teils artistischen und halsbrecherischen Aktionen ist nicht von der Hand zu weisen.

Dass der Jembker ein absoluter Novize ist, ist so nicht ganz richtig. Denn Göhmann stand schon in seiner Schulzeit im Ring. Damals noch als „Göhberg“ oder auch „Tarantula Pain“. Mit Freunden veranstaltete er Events in der Fallersleber Sporthalle am Windmühlenberg. „Wir haben damals auch ein Camp mit dem österreichischen Profi ,Bambikiller’ absolviert“, blickt Göhmann auf seine Anfänge im Wrestling zurück.

Wer Interesse an Wrestling-Action hat und nicht unbedingt darauf warten will, dass die großen Ligen der Welt in der Region Halt machen, hat am 22. Dezember die nächste Möglichkeit, auf seine Kosten zu kommen. Dann ist eine weitere EWP-Veranstaltung in Hannover geplant. Beim „Christmas Wrestling“ werden wieder internationale Ringer-Größen dabei sein.

