Gastspiel bei der SVG: Kästorf braucht eine „Topleistung“

Eine hohe Hürde am Ende einer weiten Fahrt: Nach der englischen Woche geht es für den SSV Kästorf in die Universitätsstadt Göttingen. Dort wartet am Sonntag (14.30 Uhr) die SVG. Eigentlich war Oberliga-Absteiger Göttingen vor der Saison hochgehandelt, hat sich selbst gar zum Aufstiegskandidaten...