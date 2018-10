Heim-Serie des TuS soll halten

Es ist das Top-Spiel des Wochenendes: der Tabellenvierte TuS Neudorf-Platendorf empfängt die zweitplatzierte SV Gifhorn. Die Partie in der Fußball-Bezirksliga wird am Sonntag um 14.30 Uhr angepfiffen. Gifhorns spielender Trainer Tino Gewinner will die tabellarische Momentaufnahme allerdings nicht...