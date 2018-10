Der Gifhorner Sport-Kalender

Foto: Felix Weitner / regios24

Jonas Garzke (li.) und die SV Gifhorn stehen vor einem Spitzenspiel: Am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) steht das Fußball-Bezirksliga-Spiel beim TuS Neudorf-Platendorf an. Und es geht darum, wer zumindest einigermaßen an Spitzenreiter Isenbüttel dran bleibt.