Auch Bier und Idiev erreichen die Endrunde

Es ging in den Norden – es ging nach Norden für zwei Boxer des BC Gifhorn. Nick Bier und Hasbulat Idiev stiegen in Ostfriesland in den Ring, um sich für die Endrunde der Niedersachsen-Meisterschaft zu qualifizieren – und lösten ihre Aufgaben mit Bravour. Die Finalkämpfe finden nun am Samstag in...