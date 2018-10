Zu Gast beim TuSpo Weende III: MTV-Damen wollen nachlegen

Gifhorn. Der erste Heimspieltag verlief für die Volleyball-Damen des MTV Gifhorn optimal – 6:0-Sätze, 6 Punkte, besser geht es nicht. Am Samstag werden um 15 Uhr die Karten aber wieder neu gemischt. Dann tritt der MTV in der Landesliga beim TuSpo Weende III an. „Das hat sehr gut funktioniert“, war...