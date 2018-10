Für den MTV Gifhorn gilt: Nachlegen und revanchieren

Der Überraschungscoup in Delmenhorst tat gut, keine Frage. Doch Luft verschafft hat der 3:1-Sieg den Oberliga-Fußballern des MTV Gifhorn nicht – das Polster auf die Abstiegsränge beträgt gerade einmal zwei Zähler. Nachlegen ist also die Devise für die Schwarz-Gelben am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel...