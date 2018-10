Der Gifhorner Sportkalender

1:1 in Hillerse, 2:2 in Kästorf – in der vergangenen Saison gab es in den beiden Gifhorner Kreisduellen in der Fußball-Landesliga keinen Sieger. Am Sonntag treffen der SSV (links Marcel Kröger) und die Hillerser (rechts Robin Ramme) in Kästorf erneut aufeinander.