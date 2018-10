VfL erstmals beim Hallenspektakel

Das größte Hallenfußballspektakel im Kreis Gifhorn geht in seine vierte Runde: Auch in diesem Jahr findet der Cup der Besten traditionell am Tag nach dem 2. Weihnachtsfeiertag, also am 27. Dezember, im Sportzentrum Süd statt. Und dieses Mal ist der Name so sehr Programm wie noch nie: Neben...