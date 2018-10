Das SSV-Ziel: In Neuhaus mit dem „Derby-Schub“ nachlegen

Ein Derbysieg in letzter Minute – das sollte doch Schub geben. Deswegen ist die Devise des SSV Kästorf nun auch, nach dem 2:1-Erfolg gegen den TSV Hillerse, nachzulegen. Doch es steht direkt das nächste besondere Spiel an: Es geht in der Fußball-Landesliga zum SV Reislingen/Neuhaus ­­– dem Team,...