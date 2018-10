In 18 Monaten von der Ober- in die 2. Bundesliga

Gifhorn/Berlin. Es ist noch nicht lange her, dass Henriette Höfermann in der Sporthalle der Adam-Riese-Grundschule in Gifhorn auf Korbjagd ging. Am 11. März 2017 trug die heute 19-Jährige letztmals das Trikot der SV Gifhorn. Nun, ziemlich genau 18 Monate später, läuft sie im Dress des...