4. Cup der Besten: Die Gruppen versprechen Hochspannung

Gifhorn Hallenfußball: Bürgermeister Matthias Nerlich bewies ein glückliches Händchen bei der Gruppenauslosung für den Cup der Besten am 27. Dezember.

Bürgermeister Matthias Nerlich erwies sich – im Sinne des Sports – wahrlich als „Glücksfee“. Gifhorns Stadtoberhaupt loste gestern Abend die Vorrundengruppen zum 4. Cup der Besten aus, der am 27. Dezember im Sportzentrum Süd steigen wird – und beschert den Fans des Hallenfußballs spannende, weil ausgeglichen besetzte Gruppen.

Der Cup der Besten, der auch in diesem Jahr vom MTV Gamsen und der Foto- und Presseagentur regios24 ausgerichtet wird, steht erneut unter dem Motto „Freude durch Freunde“ und wird soziale Projekte unterstützen. „Es ist eine der Top-Sportveranstaltungen in der gesamten Region. Ich habe mich gefreut und war auch überrascht, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich Glücksfee sein mag“, sagte Matthias Nerlich eingangs der Auslosung. Dann sorgte er selbst dafür, dass das Hallenturnier ab dem ersten Anstoß beste Unterhaltung verspricht. „Ich bin überzeugt, dass es sportlich super ausgeglichen zusammengestellt ist“, bilanzierte Gifhorns Bürgermeister anschließend.

Als Gruppenköpfe gesetzt waren die drei klassenhöchsten Gifhorner Teams – der MTV Gifhorn als Titelverteidiger in Gruppe A sowie die Landesligisten SSV Kästorf und TSV Hillerse. Ihnen wurden die neun Bezirksligisten zugelost. Der MTV bekommt es unter anderem mit Bezirksliga-Spitzenreiter Isenbüttel zu tun, Kästorf trifft auf Turnier-Debütant Wahrenholz und in Gruppe C kommt es zum Wiedersehen der ehemaligen Landesliga-Rivalen Hillerse und Calberlah.

Auslosung für den Cup der Besten Gifhorns Bürgermeister hatte eine glückliche Hand: Er zog per Los Teams für die drei Gruppen. Kästorf und Gamsen sind zusammen in einer Gruppe, der MTV Gifhorn trifft auf Isenbüttel, Platendorf und Vordorf. Video: regios24 Auslosung für den Cup der Besten

Pierre Hoffmann, der beim Cup der Besten wieder als Moderator fungieren wird, merkte an: „Das Besondere bei diesem Turnier ist ja, dass es alles regionale Duelle sind. Aber in diesem Jahr ist es so, dass keine Gruppe besonders heraussticht, sondern dass wir es von der jeweiligen Vereinsstärke mit einer Gleichverteilung zu tun haben.“

Michael Spies, Trainer des MTV Gifhorn, zeigte sich erfreut über die „interessanten Gegner“ und kündigte an: „Wir wollen Spaß haben.“ Ambitionen hegt Mitausrichter MTV Gamsen. Keeper und Co-Trainer Friedrich Filikidi habe sich „dieses Jahr extra aus der Organisation zurückgezogen, weil er es sportlich noch mal wissen will und sich den Gewinn des Cup der Besten auf die Fahne geschrieben hat“, verriet Trainer Ralf Ende schmunzelnd.

Jens Neumann, Redaktionsleiter bei regios24, erklärte zudem, dass es gelungen sei, wieder einige neue Sponsoren aus Gifhorn zu gewinnen. Er bedankte sich auch bei Matthias Nerlich dafür, „dass uns die Stadt die Halle so unkompliziert zur Verfügung gestellt und ermöglicht hat, dass das Turnier wieder am 27. Dezember stattfinden kann. Davon können sich andere Kreise eine Scheibe abschneiden.“

Abgesehen davon, dass erstmals nur Mannschaften ab der Bezirksliga aufwärts mitmischen, bleiben die Organisatoren aber bei Altbewährtem, sowohl sportlich – wie gewohnt gibt es drei Vierergruppen, ehe es mit dem Viertelfinale weitergeht – als auch das „Drumherum“ betreffend. So wird Götz Rautenberg alias DJ Wampe erneut für den Sound samt individueller Einlauf- und Tormusik für jedes Team sorgen. Pierre Hoffmann und Christian Kuhn führen als Moderatorenduo durch den Tag.

Der Kartenvorverkauf für den Cup der Besten findet am 30. November bei regios24, Steinweg 66, in Gifhorn statt.

So wird gespielt beim Cup der Besten:

Autohaus-Kühl-Gruppe: MTV Gifhorn TSV Vordorf MTV Isenbüttel TuS Neudorf-Platendorf

Volksbank-BraWo-Gruppe: SSV Kästorf MTV Gamsen FSV Adenbüttel Rethen VfL Wahrenholz

Concordia-Gruppe: TSV Hillerse VfR Wilsche-Neubokel SV GW Calberlah SV Gifhorn