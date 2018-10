Kästorf. Fußball-Landesliga: Sie haben nachgelegt – und wie! Die Kicker des SSV Kästorf kamen auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus zu einem 6:0-Kantersieg.

SSV Kästorf dreht nach der Pause auf ­– 6:0 in Neuhaus

Mit einem Kantersieg im Gepäck trat der SSV Kästorf die Heimreise aus Neuhaus an. Das Fußball-Landesligaspiel beim SV Reislingen/Neuhaus gewannen die Mannen von Trainer Georgios Palanis mit 6:0 (2:0). Dafür bedurfte es jedoch einer ordentlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang…

„In der Kabine bin ich lauter geworden“, meinte Palanis nach der Partie – obwohl sein Team zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 durch Tore von Dustin Reich und Marcel Kröger führte. Doch der Kästorfer Trainer vermisste die letzte Spannung, die letzte Entschlossenheit in den Zweikämpfen. Speziell über die linke Seite passierte aus seiner Sicht noch nicht genug, weswegen Palanis zur Pause auch Noah Mamalitsidis einwechselte.

Und die personellen Umstellungen sowie die Ansprache schienen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben: Der SSV entschied die Partie in den Minuten nach der Pause. Erst landete Kröger seinen zweiten Treffer des Tages (49.), dann schnürte Juri Neumann einen schnellen Doppelpack (53., 59.). Schließlich war es der eingewechselte Mamalitsidis, der den 6:0-Endstand herstellte (65.).

„Das war phasenweise wirklich sehr schöner Fußball von meiner Mannschaft“, lobte Palanis seine Schützlinge. Speziell über die Außenbahnen rollte in jenen Phasen der SSV mit großem Druck in Richtung des SV-Tors, in das die Kugel sogar noch drei weitere Male einschlug. Abseitsstellungen verhinderten aber einen noch höheren Sieg.

Doch egal, wie hoch der Erfolg letztlich ausgefallen ist – besonders auf die drei Punkte legten die Kästorfer Wert: „Es war enorm wichtig, dass wir nach dem Derby-Sieg gegen Hillerse nun nachlegen konnten“, betonte Palanis, der Sonderlobe an Kröger, Reich und Sores Agirman verteilte.

