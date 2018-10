Gewohntes Bild in diesem Spiel: In Unterzahl kamen die Hillerser (li. Jonas Müller) häufig einen Schritt zu spät, hier gegen Vorsfeldes Jan-Lukas Elling, der per Fallrückzieher die Latte traf.

Hillerse. Fußball-Landesliga: Der TSV Hillerse geriet gegen Topteam SSV Vorsfelde früh in Unterzahl und auch in Rückstand.

Entscheidung in Hillerse fällt schon in der 13. Minute

Beide Mannschaften waren heiß auf das Duell, das merkte man in den ersten Minuten deutlich. Doch aus dem Fußball-Landesligaspiel zwischen dem TSV Hillerse und dem SSV Vorsfelde war schon früh die Luft raus. Die Hillerser gerieten erst in Unterzahl, dann in Rückstand – mit 0:4 (0:3) aber immerhin nicht völlig unter die Räder.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits in der 13. Minute: Nach einer Vorsfelder Flanke konnten weder TSV-Keeper Leon Divjak noch Hillerses Verteidiger den Ball entscheidend klären. Beim dritten Versuch ging der Arm von Robin Ramme, der auf der Linie stand, reflexartig raus – Platzverweis, Handelfmeter, das 0:1 durch Dennis Polak. „Mehr als 75 Minuten in Unterzahl gegen Vorsfelde zu spielen – das ist natürlich schwierig“, sagte Hillerses Abwehrspieler Fabian Busse nach der Partie.

Zwei Minuten später setzte der SSV dann den Deckel praktisch schon drauf, als David Schmidtheisler eine Flanke unbedrängt zum 0:2 einköpfte. „Wir mussten nach dem Platzverweis umstellen, waren in der Szene aber noch völlig unsortiert“, kommentierte Busse die Szene. Der TSV versuchte zwar weiterhin, auch nach vorne zu spielen und mit hohem läuferischem Aufwand Druck aufzubauen. Richtige Torchancen sprangen jedoch nicht heraus.

Stattdessen wurde es noch bitterer für die Gastgeber: Aus einem Hillerser Freistoß entwickelte sich ein Konter, an dessen Ende der Schiedsrichter ein elfmeterwürdiges Foul von Tim Bach an einem Vorsfelder gesehen haben wollte. Dieses Mal trat Christian Brilz an. Leon Divjak war, wie schon beim ersten SSV-Strafstoß, dran am Ball, jedoch nicht mehr entscheidend – das 0:3 (31.).

Zwar hätten die Hillerser die Zweikämpfe angenommen und es defensiv „eigentlich ganz gut gelöst“, so Busse. Dennoch ging es im zweiten Durchgang nur noch in Richtung des TSV-Tores. „Vorsfelde hat seine Überzahl clever ausgespielt, besonders über die Außenbahnen“, erkannte Hillerses Innenverteidiger an. Derweil endeten die Offensivsequenzen der Gastgeber allzu oft schon nach dem Abschlag von Divjak oder dem ersten langen Ball. So war es letztlich nur logisch, dass der Oberliga-Absteiger durch Fynn Breit in der 81. Minute zumindest noch einen Treffer nachlegte.

