Rühen siegt – Leiferde wird zerlegt

Sechs Gegentore in 30 Minuten: Leiferde erlebte einen sehr bitteren Nachmittag in Ummern. Derweil avancieren der SV Groß Oesingen und der FC Schwülper in der Fußball-Kreisliga zu echten Serientätern. SV Meinersen/Ahnsen/Päse – TSV Hillerse 5:1 (3:0). „Der Knoten ist endlich geplatzt“, atmete...