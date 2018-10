Schiedsrichter-Leistung macht Ralf Schmidt „richtig sauer“

Der TuS Neudorf-Platendorf unterlag in der Fußball-Bezirksliga zuhause gegen Lupo Martini Wolfsburg II 0:2 (0:0). Soweit, so gut. Doch TuS-Trainer Ralf Schmidt fand einen Schuldigen für die Niederlage. Den TuS-Trainer machte die Leistung des Schiedsrichters „richtig sauer“. Was war geschehen? Bis...