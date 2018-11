Propfe will Fehler aufarbeiten

Zurück in die Erfolgsspur: Dieses Motto gilt am bevorstehenden 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga für den MTV Gamsen und den SV Calberlah. Beide Teams stehen am Sonntag vor vermeintlich machbaren Aufgaben. FC Schunter – SV Gifhorn (So., 14 Uhr). „Ich gucke nicht, ob wir gegen den Ersten oder...