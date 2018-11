Wahrenholz hofft auf eine Wiederholung des Pokalerfolgs

Am Mittwoch scheiterte der VfL Wahrenholz im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals am TSV Hillerse (0:3). Vier Tage später trifft die Elf vom Taterbusch in der Bezirksliga auf die Mannschaft, die sie im Pokalwettbewerb zuvor ausgeschaltet hatte: Der TuS Neudorf-Platendorf ist am Sonntag ab 14 Uhr...