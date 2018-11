4. Cup der Besten: Wieder „Freude durch Freunde“

Gifhorn. „Freude durch Freunde“ – auch in diesem Jahr steht der Cup der Besten, das größte Hallenfußball-Turnier des Landkreises, wieder unter diesem Motto. Die Vorbereitungen für die 4. Auflage des Turniers, das am 27. Dezember steigt, laufen auf Hochtouren, die Gruppen sind ausgelost – und sie versprechen packende Duelle.

In den ersten drei Jahren hatte es jeweils eine Wildcard gegeben: 2015 spielten die „Allstars“ mit – und gewannen das Turnier –, in den folgenden Jahren durften die Kreisligisten VfR Wilsche-Neubokel und SV Triangel bei dem sportlichen Highlight zwischen den Feiertagen mitmischen. In diesem Jahr gibt es erstmals keine Wildcard, es tritt die Crème de la Crème des Kreises an: Oberligist MTV Gifhorn, die Landesligisten Kästorf und Hillerse sowie alle neun Bezirksligisten.

Die zwölf teilnehmenden Mannschaften haben nun noch zwei wesentliche Aufgaben zu erledigen: Die Spieler auszuwählen, die die Farben des Vereins beim Hallenturnier am besten vertreten, und vor allem ein Projekt auszuwählen, dem sie helfen möchten. Denn „auch dieses Mal sind die Eintrittsgelder wieder für die gute Sache bestimmt. Die Veranstaltung soll nicht nur Spaß machen, sondern auch noch Gutes tun“, hatte Jens Neumann, Redaktionsleiter bei regios24, am Rande der Gruppenauslosung gesagt.

„Freude durch Freunde“ steht eben nicht nur dafür, dass die Mannschaften beim sportlichen Kräftemessen und beim Miteinander abseits des Hallenbodens Spaß haben sollen. Freude sollen vor allem auch diejenigen verspüren, die von den Mannschaften mit ihrem Einsatz beim Cup der Besten unterstützt werden. Genau diese sozialen Projekte, Einrichtungen oder Personen gilt es für die Teams bis Ende November zu benennen.

Und natürlich sollen auch die Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Dafür dürfte Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, der bei der Gruppenauslosung als „Glücksfee“ fungierte, jedoch gesorgt haben. Als Gruppenköpfe waren die klassenhöchsten Teams gesetzt, ihnen wurden anschließend die Bezirksligisten zugelost.

„Es wird ein tolles, spannendes Turnier“, sagte Nerlich beim Anblick der ausgelosten Gruppen. Und Pierre Hoffmann, der mit Christian Kuhn am 27. Dezember das Moderatoren-Duo in der Halle bildet, ergänzte: „Es werden packende Duelle mit viel Spannung auf dem Parkett und auf den Rängen.“ Ein Sonderlob an „Glücksfee“ Nerlich, das letztlich in der Familie blieb: Hoffmann und der Bürgermeister sind Cousins.

Die Gruppen:

Autohaus-Kühl-Gruppe

MTV Gifhorn

TSV Vordorf

MTV Isenbüttel

TuS Neudorf-Platendorf



Volksbank-BraWo-Gruppe

SSV Kästorf

MTV Gamsen

FSV Adenbüttel Rethen

VfL Wahrenholz



Concordia-Gruppe

TSV Hillerse

VfR Wilsche-Neubokel

SV GW Calberlah

SV Gifhorn