Wichtiger Sieg: Hillerse II gewinnt Derby

Der Aufsteiger lebt! Der TSV Hillerse II feierte am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga einen ganz wichtigen 2:1-Derbysieg gegen die SV Leiferde und verließ dadurch die Abstiegsränge. Gut 200 Zuschauer sahen sich das Nachbarschaftsduell an. Sie sahen ein Spiel, in dem es auf beiden Seiten nicht...