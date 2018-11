Derby-Zeit – Fluch und Segen zugleich für den BV Gifhorn

Noch vier Spiele stehen in diesem Kalenderjahr für den BV Gifhorn in der Badminton-Regionalliga auf dem Programm, doch das Duell mit der SG Vechelde/Lengede am heutigen Samstag (16 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium) ist bereits das letzte Heimspiel der Mühlenstädter in 2018. Diesen Vorteil wollen und müssen...