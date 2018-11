Doppelpack – und raus mit Applaus

Lohmann in Bestform Er trifft momentan, wie er will. Phillip Lohmann ist „seit Wochen in einer überragenden Form“, lobte Marco Propfe, Trainer des SV Calberlah, seinen Offensivmann. Doch nicht nur im Vorwärtsgang gibt Lohmann Vollgas. „Er arbeitet auch enorm viel nach hinten.“ Im Derby gegen den...