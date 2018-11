Platendorf will den Bann beim TSV brechen

Für drei Gifhorner Teams stehen zum Jahresabschluss Auswärtsfahrten ins Wolfsburger Stadtgebiet an. Unter anderem will dabei Neudorf-Platendorf seinen „Hehlingen-Bann“ brechen. Vordorf hofft indes auf Rückenwind vom Sieg bei Mörse. SSV Vorsfelde II – TSV Vordorf (So., 14 Uhr). Das Hinspiel in...