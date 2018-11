Lukic feiert mit Lopicic Turniersieg in Kenia

Erfolgreich ist die 14-jährige Tea Lukic, das wohl hoffnungsvollste Tennis-Talent des TC Grün-Weiß Gifhorn, in das „Abenteuer Kenia“ gestartet. Die GW-Spielerin tritt bei insgesamt drei U18-Turnieren der ITF-Juniors-Tour in der kenianischen Hauptstadt Nairobi an. Im Auftaktturnier erreichte Lukic...