Gifhorn. Cup der Besten: Freunde des Hallenfußballs aufgepasst. Der Kartenvorverkauf für das Fußball-Highlight im Dezember findet am Freitag statt.

Donnerstag, 27. Dezember, 13 Uhr – der Höhepunkt der Hallensaison ist noch einen Monat entfernt. Denn dann steigt im Gifhorner Sportzentrum Süd der „Cup der Besten“ – und auch die vierte Auflage des beliebten Hallenfußball-Turniers wird von der Gifhorner Rundschau präsentiert.

Der 27. Dezember, es ist ein Termin, den sich die Fußballfans längst rot im Kalender angestrichen haben. Doch zunächst sollten sie sich dort den Freitag, 30. November, dick und fett markieren – und entsprechend ihren Wecker stellen. Denn von 9 Uhr an findet dann der Kartenvorverkauf bei regios24, der Foto- und Presseagentur, im City-Hof (Steinweg 66) statt, die das Turnier gemeinsam mit dem MTV Gamsen ausrichten wird.

Mit dem Kauf einer Karte tut jeder Besucher zugleich auch etwas für die gute Sache – getreu dem Turniermotto: „Freude durch Freunde“. Die Eintrittsgelder fließen nämlich komplett in den „Pott“, aus dem nachher die zwölf gemeinnützigen Projekte beschenkt werden, die von den zwölf teilnehmenden Mannschaften ausgesucht werden. Um welche Projekte es sich im Detail handelt, werden wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, noch im Verlauf des Dezembers vorstellen. Im vergangenen Jahr kam bei der dritten Auflage des Cup der Besten eine stolze Summe von 7200 Euro zusammen.

Volle Ränge, eine tolle Stimmung: Das ist garantiert, wenn die zwölf besten Mannschaften des Kreises zum Budenzauber bitten. Angeführt wird das Feld von Oberligist MTV Gifhorn, der nicht nur als höchstklassiger Verein, sondern auch als Titelverteidiger der „Gejagte“ sein wird. Ob die Schwarz-Gelben sich jedoch wie im Vorjahr über einen 1000-Euro-Sportartikel-Gutschein von Sports38 freuen dürfen, muss angezweifelt werden.

Das Gesetz der Serie spricht jedenfalls gegen den MTV Gifhorn. Denn bislang gelang es noch keinem Titelverteidiger, seinen Vorjahrescoup zu wiederholen. Die „Allstars“ von Hallencoach Michael Krauskopf, die bei der Premierenveranstaltung eingesprungen waren und triumphiert hatten, scheiterten im zweiten Anlauf im Viertelfinale – ­­beim Turniersieg des SSV Kästorf, der an der Mission Titelverteidigung sich ebenfalls vergeblich die Zähne ausbiss und am Ende dem MTV Gifhorn zum Erfolg gratulieren musste.

Wer darf diesmal den Wanderpokal der Gifhorner Rundschau in Empfang nehmen? Die Antwort auf diese Frage gibt es in den Abendstunden des 27. Dezembers. Wer dabei sein und sein Team von den Rängen aus anfeuern wird, das kann dagegen schon am 30. November beantwortet werden. Jedenfalls, wenn er früh genug aufsteht, um beim Kartenvorverkauf im City-Hof dabei zu sein. Um 9 Uhr gehen die ersten Tickets über den Tisch. Maximal vier Karten gibt es pro Person.