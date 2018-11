Bitterer Spieltag für U19-Teams

Nein, vom Glück waren die U19-Fußballer des Kreises Gifhorn am jüngsten Spieltag wahrlich nicht verfolgt. Die A-Jugend des MTV Gifhorn verlor in der Niedersachsenliga trotz guter Leistung gegen Lohne und schwebt weiter in großer Abstiegsgefahr. Und auch in der Bezirksliga wäre für die JFV Kickers...