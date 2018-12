Hillerse hilft beim FT-Sieg kräftig mit

In der vergangenen Spielzeit kam die Winterpause in der Fußball-Landesliga für den TSV Hillerse viel zu früh: Sieben Punkte hatten die Hillerser aus den letzten drei Spielen des Jahres geholt, zuvor auch nur knapp mit 2:3 bei den Freien Turnern Braunschweig verloren. Und in dieser Saison? Da sehnen...