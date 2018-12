Gifhorns Grega glänzt in der Hinrunde

Gifhorn. Die erste Saisonhälfte ist vorüber. Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Welche Spieler schafften es bisher am häufigsten in die „Elf des Tages“ und haben sich so einen Platz in der „Elf der Hinrunde“ gesichert? Manuel Freitag (FSV Adenbüttel Rethen, 3 Stimmen): 36 Gegentreffer...