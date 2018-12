Ein Punkt ist Minimalziel

Der Saisonauftakt war noch nicht von Erfolg gekrönt, dieser soll sich nun aber im ersten Heimspiel der Nordliga-Wintersaison einstellen: Die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn haben am heutigen Samstag von 15 Uhr an den TC Rot-Weiß Wahlstedt II zu Gast in der Halle an der Bleiche. Die...