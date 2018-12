Braunisch-Brüder: Salzburg – ein Traum wird wahr

Leipzig, Verden, Schwerin – Markus Braunisch hat in seiner Reiter-Laufbahn schon so einige internationale Turniere mitgenommen. Doch was der 39-jährige Routinier des RV Moorhof nun bei seiner Premiere in Salzburg erlebte, das war einfach unglaublich. „Ich bin immer noch total überwältigt“, sagte...