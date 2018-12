Rouven Lütke: Ein „prädestiniertes Projekt für uns“

„Es ist ein wirklich cooles Projekt, das auf jeden Fall unsere Unterstützung erhält.“ Coach Rouven Lütke und seine Fußballer des MTV Isenbüttel wählten den „Hof Isenbüttel“ als soziales Projekt aus, für das sie beim Cup der Besten am 27. Dezember spielen möchten. Der Hof ist ein heilpädagogischer Bauernhof, auf dem Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen arbeiten, wohnen und auch ihre Freizeit verbringen können.

„Seit 19 Jahren gibt es den Hof mittlerweile“, erklärt Roland Bursian, Leiter der Einrichtung. Seither wohnen Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen in der Einrichtung. „Zurzeit leben 25 Menschen bei uns auf dem Bauernhof. Manche von ihnen sind schon von Anfang an dabei.“ Bursian betont, dass es wichtig sei, den Behinderten nicht nur eine temporäre Unterkunft zu bieten. „Sie haben hier ein richtiges Zuhause und eine Arbeit.“

Ebenso wichtig sei „der Umgang mit anderen Menschen – und wir versuchen ihn zu ermöglichen. Einige arbeiten in der Werkstadt, andere helfen beim Verkauf im Hofladen mit“, erläutert der Leiter der Einrichtung und fügt an: „Wir veranstalten zum Beispiel auch ein Hof-Fest. Wir sind tief in der Isenbütteler Gemeinde verwurzelt und nehmen an einigen Aktivitäten teil.“ Einige Beschäftigte sind auch Mitglieder beim MTV, nehmen regelmäßig am Rückengymnastik-Kursus des Vereins teil.

Die Isenbütteler Fußballer entschieden sich schnell für den Hof. „Es haben nicht alle Menschen die Chance, alleine durchs Leben zu kommen. Der Hof unterstützt diese Leute jedoch und erfüllt wichtige soziale Aufgaben“, erklärt Rouven Lütke. „Das Projekt ist für uns quasi prädestiniert, weil es eben auch in Isenbüttel ist. Das Gesamt-Paket stimmt dort einfach.“