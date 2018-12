Gamsen peilt die Siege 5 und 6 in Serie an

Die eigene Erfolgsserie ausbauen – und zugleich weiter Punkte gegen den Abstieg hamstern: So lässt sich die Marschroute der Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gamsen zusammenfassen. Am Samstag sind zunächst Spitzenreiter ASC 46 Göttingen II und dann der USC Braunschweig III von 15 Uhr an gegen die...