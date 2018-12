Tino Gewinner: Für uns gehört es inzwischen einfach dazu!

Sie sind „Wiederholungstäter“. Nicht nur, dass die SV Gifhorn zu den Stammgästen beim Cup der Besten gehört, der Fußball-Bezirksligist unterstützt mit den Einnahmen wie in den letzten zwei Jahren ein ganz bestimmtes Projekt: das „Haus am Bernsteinsee“. Was ist die Einrichtung am gleichnamigen...