„Wie ein dritter Weihnachtsfeiertag“

Die Vorfreude wächst: In fünf Tagen steigt der 4. Cup der Besten im Sportzentrum Süd in Gifhorn. Welche Teams beim Hallenfußballturnier für die gute Sache ins Viertelfinale einziehen werden, war bislang selten so schwer vorherzusagen wie in diesem Jahr. Insbesondere in Gruppe C, der...