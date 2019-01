Sophie Greiner gewinnt die Damenkonkurrenz in Celle

Erfolgreich waren auch zu Beginn des neuen Jahres Tennis-Akteure aus dem Landkreis Gifhorn bei diversen Turnieren unterwegs. Stark spielte dabei die an Position 4 gesetzte 15-jährige Sophie Greiner (TC Grün-Weiß Gifhorn) in der Damen-Konkurrenz des Celler Hallenturniers in Groß Hehlen. Mit...