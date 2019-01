Achtelfinale! Gifhorner Schiedsrichterauswahl in Partylaune

Die Vorrunde überraschend überstanden – im Achtelfinale gescheitert: Bei der 37. Auflage des Jungschiedsrichter-Turniers des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Göttingen ging auch ein Team des NFV-Kreises Gifhorn an den Start – und zog dort in die K.-o.-Runde ein. „Ein nahezu historischer...