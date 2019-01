Ummern nur Außenseiter bei der Kreismeisterschaft

Die besten Teams aus der Fußball-Kreisliga und die beiden Tabellenführer der 1. Kreisklassen dürfen ihr Können in der Halle zeigen. Am Sonntag wird ab 14.15 Uhr im Gifhorner Sportzentrum Süd der Futsal-Kreismeister ermittelt. Obwohl „nur“ auf Platz 2 in der 1. Kreisklasse 2, darf in diesem Jahr...