Wegweisendes Duell um den Klassenerhalt

Ungewöhnliches Szenario für den MTV Gifhorn: Gleich zweimal sind die Regionalliga-Volleyballer an diesem Wochenende im Einsatz. Am Samstag (19.30 Uhr) steht zunächst die wichtige Partie beim direkten Verfolger DJK Füchtel Vechta an, am Sonntag (12 Uhr) folgt das Nachholspiel beim FC Schüttorf 09...