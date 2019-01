BVG: Schwere Aufgaben bei der „Deutschen“

Durch ein halbes Dutzend Spielerinnen und Spieler ist der BV Gifhorn bei den am kommenden Donnerstag beginnenden deutschen Badminton-Meisterschaften in der Bielefelder Seidensticker Halle vertreten. Inzwischen ist auch klar, wann und gegen wen die Gifhorner in die Titelkämpfe starten werden – und...