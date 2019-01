Spitzenspiel der Bezirksliga in Wasbüttel

In der Hinrunde hatte es so ausgesehen, als könnte der MTV Wasbüttel in der Basketball-Bezirksliga um den Aufstieg mitspielen. Da es aber in den jüngsten fünf Spielen drei Niederlagen setzte, ist der MTV inzwischen nur noch auf auf dem vierten Platz zu finden. Am morgigen Sonntag könnte Wasbüttel...