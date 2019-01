Badminton-DM: Herausforderung und Chance für sechs Gifhorner

Gifhorn. Badminton: Bei der deutschen Meisterschaft in Bielefeld hat BVG-Youngster Marvin Schmidt ein schweres Auftakt-Los

Für sechs Spielerinnen und Spieler des BV Gifhorn beginnt am Donnerstag das sportliche Highlight des Jahres – die deutsche Badminton-Meisterschaft in der Bielefelder Seidensticker Halle. Für alle sechs wird die Veranstaltung etwas Spezielles, für zwei von ihnen aber in besonderem Maße.

„Dass wir mit Marvin Schmidt und Michelle Beecken zwei ganz junge Talente haben, die sich über die Jugendrangliste beziehungsweise die norddeutsche Meisterschaft für die DM qualifiziert haben, ist fantastisch“, hebt BVG-Trainer Hans Werner Niesner hervor.

Beecken (17) und Schmidt (16) gehören zu den jüngsten Teilnehmern in Bielefeld. „Für beide wird es eine große Herausforderung, aber auch eine tolle Gelegenheit, um zu lernen und sich weiterzuentwickeln“, meint Niesner, der als Betreuer der Aktiven der Gruppe Nord mit nach Ostwestfalen reist.

„Sie werden zum ersten Mal das besondere Flair der DM und dieser Halle erleben. Sie spielen dieses Mal nicht in einer Schulturnhalle. Die Größe, auch die Höhe der Halle, die Zuschauer – das alles ist für die beiden ungewohnt“, erläutert Niesner weiter. Trotz dieser Herausforderungen traut er Beecken zu, im Dameneinzel gegen Silke Becker vom SV BW Wesel (heute, ab etwa 14.40 Uhr) die erste Runde zu überstehen. „Die Tagesform wird entscheiden“, so der BVG-Coach.

Auch Schmidt „brenne“ auf sein DM-Debüt – obwohl es ein kurzes werden könnte. Der 16-Jährige aus dem Gifhorner Oberliga-Team bekommt es im Einzel direkt mit Titelverteidiger Max Weißkirchen vom Bundesligisten 1. BC Beuel zu tun (ab 13.40 Uhr). Niesner: „Marvin sollte es als Chance sehen, sich mit einem Großen messen zu können. Er hat überhaupt keinen Druck, und ich wünsche mir, dass er einfach mutig spielt.“

Mit Lea Dingler, Larina Tornow, Wolf-Dieter Papendorf und Dennis Friedenstab sind zudem vier Regionalliga-Spieler des BVG dabei. Medaillen werden gewiss nicht rausspringen, das Überstehen der Auftaktrunde sei für den einen oder anderen aber möglich, meint Niesner, der übrigens voraussichtlich ab dem Halbfinale als Kommentator der auf sportdeutschland.tv live übertragenen Spiele fungieren wird.