MTV Gamsen präsentiert neuen Coach

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Michael Müller, derzeit Co-Trainer des Fußball-Landesligisten SSV Kästorf, wird ab Sommer den MTV Gamsen trainieren. Das gab der Bezirksligist nun bekannt, der damit den Nachfolger von Ralf Ende präsentierte.

„Wir freuen uns mit ihm einen unheimlich ehrgeizigen und dynamischen Trainer verpflichtet zu haben“, betont René Dethlefs, Abteilungsleiter des MTV. „Wir sind uns sicher mit ihm einen neuen Schwung in den Verein zu bringen.“ Man freue sich schon auf die Zusammenarbeit ab dem 1. Juli dieses Jahres.

Genauso geht es auch Michael Müller: „Gamsen ist als Gifhorner Stadtverein eine sehr reizvolle Aufgabe“, ist er froh über diese Chance. Weitere Faktoren für seine Entscheidungen seien die junge, entwicklungsfähige Mannschaft sowie die „sehr engagierte“ Vereinsführung gewesen. „Es war auch an der Zeit, diesen Schritt zu gehen und wieder selbst in der Verantwortung zu stehen“, blickt Müller der „Herausforderung“ optimistisch entgegen.

Bei aller Vorfreude ist der derzeitige SSV-Co-Trainer aber auch dankbar für „fünf tolle Jahre in Kästorf“, in denen Landesliga-Aufstieg Bezirkspokalsieg gelangen. „Ich hoffe, dass wir das jetzt in der Rückrunde noch krönen können“, will sich Müller erfolgreich vom Landesligisten verabschieden.