Drei Neue für den MTV Gifhorn

„Die Transferperiode war schwer“: Mit diesen Worten fasst Michael Spies, Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn, die Winter-Wechselzeit zusammen, die am Donnerstag zu Ende ging. Zumindest drei talentierte Neuzugänge durften die Schwarz-Gelben letztlich begrüßen – der erhoffte Routinier oder ein weiterer Stürmer ging dem MTV allerdings nicht ins Netz.

Den Weg aus Griechenland zurück nach Deutschland fand Adem Berisha: Der 20-jährige offensive Mittelfeldmann spielte in der U17, U19 und U23 des VfL Wolfsburg, wechselte dann jedoch zu AO Chalkis – und trägt ab sofort das MTV-Trikot. „Ein technisch guter Junge“, sagt Michael Spies über den 1,68 Meter kleinen Dribbler.

„Erstaunlich cool vor dem Tor“ sei für sein Alter der gerade erst 19 Jahre alt gewordene Dogan Görgülü, der vom Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig kommt. „Er hat zudem ein gutes Auge“, meint der MTV-Coach über den Neuen, der beim 1:1 im Test gegen den TSV Hillerse bereits einen sehenswerten Treffer erzielt hatte. Beide Akteure müssten sich jedoch in der Rückwärtsbewegung noch verbessern, so der 53-Jährige.

Dritter Neuzugang im Bunde ist Kevin Petermann: Der 19-jährige Bruder von Marco Petermann kommt von der FSV Schöningen. „Er ist ein echtes Lauftier“, hebt Spies hervor, der zudem mit Daniel Ziolo und Ronald Hasardjan zwei Langzeitverletzte wieder im Training begrüßen konnte, die sich wohl ebenfalls wie Neuzugänge anfühlen dürften.

„Wir müssen auf die Entwicklung der Spieler hoffen. Erfahrene Spieler, die schon höher gespielt haben, haben wir leider nicht bekommen. Sie haben sich für andere Vereine entschieden, wo es mehr Geld, eine Arbeit oder Wohnung gibt“, unterstreicht Spies, der mit Gracjan Konieczny (Lupo Martini Wolfsburg) „einen Topspieler im Winter verloren“ hat. „Jetzt muss jeder im Kollektiv doppelt Gas geben. Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit in der Liga.“

Einer, der nicht mehr zu dem Kollektiv zählt, das den Klassenerhalt schaffen soll, ist Adrian Zeqiri: Der Offensivakteur, der beim MTV kaum zum Zuge kam, schloss sich nun dem Landesligisten SSV Kästorf an.

Apropos Landesligist: Bereits am Samstag bestreitet der MTV Gifhorn sein drittes Vorbereitungsspiel und tritt von 15 Uhr an beim SSV Vorsfelde im Drömlingstadion an. „Ein Topgegner, der heiß sein wird“, meint Spies und schiebt nach: „Für uns ist es eine weitere Trainingseinheit, um fit zu werden. Wir wollen gewisse Sachen sehen, die wir trainiert haben, wollen eine Entwicklung gegen eine richtig starke Mannschaft erkennen. Wir werden in Vorsfelde sehen, wie weit wir schon sind.“