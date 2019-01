TSV künftig ohne Wolfram und Rodriguez

Hillerse. Fußball: Nun kommt doch Bewegung in den Kader von Landesligist TSV Hillerse. Trainer Willi Feer hatte aber nur Abgänge zu vermelden…

Nun gab es also doch noch etwas personelle Bewegung beim Fußball-Landesligisten TSV Hillerse – allerdings nur in eine Richtung. Eigentlich hatte Trainer Willi Feer gehofft, mit seinem bisherigen Kader inklusive der nach und nach zurückkehrenden Langzeitverletzten das Ziel Klassenerhalt verfolgen zu können. Nun aber erklärte er auf Nachfrage, dass zwei Spieler den Verein verlassen haben.

Der US-Amerikaner Ricardo Rodriguez habe sich in der Winterpause dazu entschlossen, in seiner texanischen Heimat zu bleiben und nicht nach Hillerse zurückzukehren. Rodriguez war erst einige Wochen nach Beginn der laufenden Saison zum TSV gewechselt und hatte sich sofort einen Stammplatz auf der linken Außenbahn erkämpft. Nach gutem Beginn stagnierte der US-Amerikaner (13 Liga-Einsätze, 1 Tor) allerdings etwas – weil er vor allem im spieltaktischen Bereich Schwierigkeiten hatte. „Die Verständigung und die Abstimmung passten manchmal nicht – insbesondere, weil er die Saisonvorbereitung noch nicht mitgemacht hatte. Das hat sich nicht so schnell aufholen lassen“, erklärt Willi Feer.

Darüber hinaus habe Jürgen Wolfram den TSV-Trainer informiert, dass er aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen den Aufwand für die Landesliga nicht mehr stemmen kann. Auch Wolfram war in der Hinrunde gesetzt gewesen, hatte 15 Spiele als Linksverteidiger bestritten. Damit klafft nun bei den Hillersern auf der linken Seite ein Loch, das jedoch intern geschlossen werden soll.

Möglich ist, dass Nick Raupers, der häufig als Innenverteidiger auflief, nach außen rückt. Denn Felix Schrader, der in Folge einer Knieverletzung die gesamte Hinrunde verpasst hatte, ist inzwischen wieder zurück im Training und wird in der Abwehrzentrale gesetzt sein. „Er ist richtig gut dabei, hat noch keine Trainingseinheit verpasst. Und im Testspiel gegen den MTV Gifhorn hat er schon so agiert, als wäre er nie weg gewesen“, äußert sich Feer lobend.