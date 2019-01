BC-Coach Boot: „Fünf Titel wären sehr gut“

Es ist das Finale der Meisterschaft des Boxverbandes Hannover – Braunschweig – Lüneburg (HBL): Und das findet am Freitag in Gifhorn statt. 18 bis 20 Kämpfe werden in der Zeit zwischen 18.30 und 22.30 Uhr in der Boxmühle an der Konrad-Adenauer-Straße steigen – mit dabei sind auch neun Lokalmatadore.

Einer, der sich auf die Veranstaltung freut, ist Vitali Boot. „Drei- bis viermal im Jahr haben wir hier in Gifhorn Boxveranstaltungen, und die sind immer gut besucht“, sagt der Trainer des BC Gifhorn.

Besonders gerne erinnert er sich an das 8. Dinner-Boxen, das die Mühlenstädter Anfang November ausgerichtet hatten: „Das war Bombe!“

Der 46-Jährige, der bei den Weltmeisterschaften im Juni 2001 in Belfast die Bronzemedaille im Superschwergewicht gewonnen hatte und mit sieben deutschen Meisterschaften Niedersachsens erfolgreichster Amateurboxer ist, meldete 15 seiner Athleten für die Titelkämpfe an. Initiiert wurde dieses Event von HBL-

Vizepräsident Nico Fiedler und Sportwart Ulrich Hackbarth. Die Idee dahinter: Die Boxvereine in der Region enger miteinander zu verbinden. „Das Konzept ist nicht schlecht“, meint Boot.

Den Auftakt machten die beiden Vorrundenkämpfe in Hannover (19./20. Januar), an die sich zwei Zwischenrunden in Braunschweig (26. Januar) und Wolfenbüttel (27. Januar) anschlossen. Die BC-Athleten Peter Popschuk und Leon Berg schieden in der Landeshauptstadt aus, Paul Schwarze (krank) und Kadir Özkan (Gegner krank) konnten in Wolfenbüttel nicht antreten, und Abdullah Riedel bekam in Braunschweig keinen Gegner, sodass er nun daheim gegen Joel Weimer antritt, der bereits fünf Kämpfe bestritten hat (Riedel einen).

Weiterhin werden die Gifhorner Baki Özkan (Kadetten, bis 46 kg), Paul Werner (bis 55 kg), Hasbulat Idiev (Jugend, bis 63 kg), Orhan Bajramoksi (Junioren, bis 54 kg), Leo Sabotag (Junioren, bis 63 kg), Daniel Baschenow (Junioren, bis 85 kg), Alex Jewminenko (Männer, bis 60 kg) und Justin Puhlmann (Männer, mehr als 91 kg) im Ring stehen.

Vor allem Schwergewichtler Puhlmann bekommt es mit einem richtigen Brocken zu tun: Zwei-Meter-Mann Hendrik Falke. „Er ist ein Riesenkerl und hat schon bei der Deutschen U21-Meisterschaft geboxt“, erklärt Boot. Sein Schützling ist bereit für das Duell: „Ich fühle mich gut, das Finale ist ein weiterer Schritt nach vorne.“

Und wann wäre der Coach zufrieden? „Wenn die Zuschauer zufrieden sind“, sagt Boot, lacht, und formuliert doch noch ein sportliches Ziel: „Fünf Titel wären sehr gut.“