BVG-Spieler starten gut bei Badminton-DM in Bielefeld

Der erste Tag der Deutschen Badminton-Meisterschaften (DM) liegt hinter den sechs Teilnehmern des BV Gifhorn – und die Mühlenstädter können zufrieden mit dem Erreichten sein. „Wir haben einige Siege geholt – das ist bei diesem Teilnehmerfeld doch schon sehr schön“, meinte BVG-Teammanager Hans Werner Niesner. Am Freitag wollen die Gifhorner in der Bielefelder Seidensticker Halle noch weitere Erfolge feiern.

Als erste BVG-Spieler standen Wolf-Dieter Papendorf und Larina Tornow am Donnerstag von 10 Uhr an auf dem Feld. Und das Mixed-Paar erwischte einen guten Start: Gegen Hendrik Wiedemeier und Karina Büser gelang den Gifhornern ein 21:14, 21:16-Sieg. In Runde 2 hätte dann eigentlich das an 3/4 gesetzte Duo Jones Ralfy Jansen/Kilasu Ostermeyer gewartet – doch aufgrund einer Ellenbogen-OP von Jansen trat das favorisierte Duo nicht an. Die Chance auf das Viertelfinale war plötzlich da – und es fing mit einer 11:8-Führung gegen Brian Holtschke und Miranda Wilson auch gut an. Dann schlichen sich aber zu viele Fehler ein, das BVG-Duo unterlag 15:21, 18:21.

Auch Dennis Friedenstab startete im Mixed. Er musste, zusammen mit Sonja Melzer, ebenfalls in Runde 1 ran ­– und da war gegen das starke Paar Peter Lang/Hannah Pohl (14:21, 15:21) Schluss. Besser lief es für den Gifhorner im Herreneinzel: Mit 21:11, 21:19 löste er die Erstrundenaufgabe gegen Tom Scholz. „So durfte er gegen die Nummer 2 spielen“, sagte Niesner. „Aber Dennis hat sich dann im ersten Satz zu wenig getraut.“ So siegte Kai Schäfer erst 21:6 und behielt auch im Anschluss mit 21:12 die Oberhand.

Friedenstabs Teamkollege Marvin Schmidt unterlag derweil dem Titelaspiranten Max Weißenkirchen mit 12:21 und 15:21. Mit seiner Leistung war das BVG-Talent aber durchaus zufrieden. Für Schmidt sei es aber ohnehin nur darum gegangen, Erfahrung zu sammeln, wie Niesner betonte. „Auch die Möglichkeit, mit Top-Leuten zu sprechen, ist wertvoll. Im Badminton ist das sehr locker und freundschaftlich“, weiß Trainer Niesner, der selbst bei 20 „Deutschen“ gespielt hatte.

Lea Dingler war indes gar nicht zufrieden, wie der Coach berichtete: „Sie ist im Einzel nicht gut reingekommen.“ Zwar steigerte sich die Gifhornerin nach dem 8:21 noch, unterlag Mareike Bittner aber mit 17:21. Im Mixed – hier griff sie zusammen mit Saruul Shafiq erst in Runde 2 ein – folgte das direkte Aus: Gegen die Nationalspieler Jan Colin Völker und Eva Janssens war nichts zu holen (10:21, 12:21).

Michelle Beecken sorgte derweil noch für eine Erfolgsmeldung: Im Einzel setzte sie sich gegen Silke Becker durch (21:19, 21:11). „Das ist wirklich eine positive Sache“, freute sich Niesner. „Sie ist wieder richtig gut drauf.“ Doch trotz ordentlicher Leistung unterlag sie in Runde 2 Theresa Wurm mit 15:21 und 13:21.

Dingler/Oldhaver – Hippchen/Krein Fr., 15 Uhr





Friedenstab/Melzer – Lang/Pohl 14:21, 15:21



