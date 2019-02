Endlich Eintracht: Bärs Löwen-Traum wird wahr

Traum erfüllt: Der Gifhorner Marcel Bär feierte am vergangenen Sonntag sein Debüt beim Drittligisten Eintracht Braunschweig.

„Es ist für mich wie ein Kreis, der sich schließt. Es ist schön, wieder hier zu sein.“ Die Freude steht Marcel Bär bei diesen Sätzen ins Gesicht geschrieben. Der Spross des damaligen Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn absolvierte am vergangenen Sonntag vor über 21.000 Zuschauern gegen Hansa Rostock sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen – und ehemaligen – Verein Eintracht Braunschweig. Ein besonderer Tag für den 26-Jährigen.

Traum geht in Erfüllung

Der Gifhorner zeigte ein starkes Spiel für das Drittliga-Schlusslicht, bereitete sogar das entscheidende 2:0 von Mike Feigenspan vor und erfüllte sich somit einen kleinen Traum. Denn von 2012 bis 2015 trug er als Teil der U23 bereits den Löwen auf der Brust. „Ich wollte unbedingt irgendwann bei den Profis spielen, da ich mich mit dem Verein identifiziere“, sagt Bär. „Das Spiel gegen Rostock war ein sehr besonderes Erlebnis für mich.“

Bis zum Winter war er noch für den VfR Aalen aktiv gewesen und hatte mit sieben Toren in der Hinrunde auf sich aufmerksam gemacht. Zwei davon erzielte der Gifhorner ausgerechnet Anfang Dezember beim 2:2 im Kellerduell gegen Braunschweig. Vielleicht gab genau dieser Auftritt auch den Ausschlag dafür, dass die Eintracht ihn bereits einen Monat später verpflichtete. „Fußball ist wirklich ein sehr schnelllebiges Geschäft. Zu dem Zeitpunkt war ich Vertragsspieler beim VfR und habe alles getan, um mit dem Verein erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass ich auch hier meine Tore mache und es somit wieder gutmachen kann“, meint Bär schmunzelnd.

Die Braunschweiger „Löwen“ sind bereits seine dritte Station in Liga 3. „Jeder meiner Schritte aber war sehr gut durchdacht, dafür hatte ich zusammen mit meiner Beratungsagentur einen Plan entwickelt.“ Und dieser Plan hat ihn nun zur Erfüllung seines Traums gebracht: ein Platz im Kader der Eintracht-Profis.

Profi-Fußball mit Absicherung

Bereits als Nachwuchsspieler hatte sich Bär das Ziel gesetzt, möglichst hoch zu spielen. Das bedeutete jedoch, dass er auf einiges verzichten musste. „Wenn meine Freunde feiern gegangen sind, bin ich zu Hause geblieben. Ich habe Extraschichten gemacht und für mich alleine trainiert“, erzählt der Kicker. Natürlich gab es auch einige Rückschläge und schwere Phasen in seiner Karriere. In Zwickau verbrachte er beispielsweise in der Rückrunde der Saison 2016/17 viel Zeit auf der Bank. „Aber man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren und nie aufgeben, auch wenn es mal schlecht läuft.“

Einen Rat hat der „Löwen“-Spieler auch für alle jungen Leute, die selbst vom Dasein als Profi-Fußballer träumen: „Es ist extrem wichtig, zweigleisig zu fahren. Man darf sich niemals nur auf den Fußball verlassen. Es ist wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Also eine schulische Ausbildung abzuschließen oder das Abitur zu machen. Dann hat man den Kopf frei“, betont der Gifhorner, der selbst gelernter Industrie-Mechaniker ist.

Vater als größter Förderer

Allein hätte Marcel Bär den Weg zum gestandenen Drittliga-Profi wohl nie geschafft. „Ich habe meiner Familie viel zu verdanken. Mein Vater war mein größter Förderer, ist aber auch noch heute mein schärfster Kritiker. Und auch mein Opa hat mich immer besonders unterstützt.“ Sofern möglich, besucht er jedes Spiel seines Enkels im Stadion, oder schaut es sich live zu Hause im Internet an. Die Familie hängt Marcel Bär sehr am Herzen. Nach Stationen in Jena, Zwickau und Aalen freue er sich darüber, wieder zu Hause zu sein.

Mittlerweile wurde der variable Offensivspieler von einigen Coaches trainiert – manche haben ihn besonders geprägt. „Da muss ich Willi Feer erwähnen“, so Bär. Denn als er noch bei den A-Junioren kickte, zog ihn Feer in die Herren-Mannschaft des MTV Gifhorn hoch. „Das war besonders körperlich ein ganz anderes Level. Er hat mir geholfen, mich daran zu gewöhnen.“

Wie hart die Gangart im Herren-Fußball ist, bekam Bär speziell durch seinen ehemaligen MTV-Mitspieler Tino Gewinner zu spüren. „In jedem Training wurde ich vier- bis fünfmal von ihm umgehauen und er meinte immer zu mir, dass ich wieder aufstehen soll. Tino hat mich aber auch oft zur Seite gezogen und mir einiges erklärt, ich war sein Schützling.“ Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Gewinner kann sich der „Neu-Löwe“ dabei nicht verkneifen: „Technisch war Tino ja nie der Stärkste, daher musste er es immer so lösen.“ Der Kontakt zu ihm und vielen anderen ehemaligen Weggefährten aus Gifhorn ist nie abgerissen – und nach dem Bekanntwerden des Wechsels zur Eintracht trudelten entsprechend viele Glückwünsche ein.

Vom Klassenerhalt überzeugt

Angesprochen auf die Ziele für die Rückrunde, erklärt Bär: „Ganz klar der Klassenerhalt. Das hat bei uns oberste Priorität.“ Zum Restrundenstart hatte die Eintracht acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Noch nie gelang es einer Drittliga-Mannschaft, am Ende dann noch die Klasse zu halten.

Durch den Sieg über Rostock ist der Abstand jedoch auf fünf Zähler geschrumpft. „Den ersten Schritt haben wir schon einmal geschafft. Ich wäre nicht nach Braunschweig gewechselt, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass der Klassenerhalt möglich ist. Mit der Qualität im Kader, der Stadt und den ganzen Fans im Rücken können wir dieses Wunder schaffen!“ Ein neuer Traum, der nun, mit dem „Löwen“ auf der Brust, in Erfüllung gehen soll.