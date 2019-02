Tornow/Melzer erreichen bei Badminton-DM das Viertelfinale

Bei der Badminton-DM traten Lea Dingler (vorne) und Larina Tornow zwar nicht gemeinsam im Damendoppel an – doch beide konnten in dieser Disziplin Erfolge verbuchten.

Gifhorn. Badminton: Am zweiten Tag der „Deutschen“ in Bielefeld sind drei Akteure des BV Gifhorn im Einsatz – und Larina Tornow überzeugt besonders.

Wichtige Erfahrung für den einen, schöne Erfolgsmeldungen für die anderen: Am zweiten Tag der Deutschen Badminton-Meisterschaften in der Bielefelder Seidensticker Halle waren noch drei Spieler des BV Gifhorn bei den Herren- und Damendoppeln im Einsatz.

Als erstes trat Marvin Schmidt zusammen mit Kilian Ming-Zhe Maurer (ESV Flügelrad Nürnberg) im Herrendoppel an. Das Duo musste es in Runde 1 mit Pasqual Czezkay und Martin Kretschmar aufnehmen. Nach gutem Auftakt fehlte in der entscheidenden Phase des ersten Satzes aber die nötige Cleverness, Schmidt/Maurer unterlagen mit 19:21. „Wenn du den so knapp weggibst, dann verlierst du auch danach“, meinte BVG-Teammanager Hans Werner Niesner vielsagend – und sollte recht behalten: Leichte Fehler in der Annahme sorgten für ein deutliches 12:21 im zweiten Durchgang. „Das war so richtig ein Spiel zum Lernen“, ordnete Niesner die Partie ein. „Genau dafür ist Marvin aber auch hier: Um etwas für die Zukunft mitzunehmen.“

Schon fast etwas dramatisch wurde es bei Larina Tornow, die zusammen mit der Ex-BVG-Spielerin Sonja Melzer erst in Runde 2 der Damendoppel eingreifen musste. Denn auf einem umkämpften 23:21-Erfolg über Katharina Altenbeck/Yvonne Bytomski in Satz 1 folgte beim 13:21 ein kleiner Leistungseinbruch. Mit einem 21:16 buchte die Paarung aber noch das Achtelfinal-Ticket.

Auch gegen Nadine Cordes/Laura Gredner wurde es knapp: Nach dem 21:19 ließen Tornow/Melzer beim 23:25 gleich mehrere Matchbälle liegen. Doch nach diesem nervenzehrenden Satz besonnen sich die beiden wieder ihrer Stärken: In souveräner Art und Weise gelang mit einem 21:18 der Einzug ins Viertelfinale – ein toller Erfolg! Darin wartete mit Annabella Jäger und Stine Küspert am späten Abend das an 3/4 gesetzte Doppel. Die Begegnung war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Außerdem gab es noch Balsam für die Badminton-Seele von Lea Dingler: Nachdem sie am ersten Tag in Einzel und Mixed jeweils direkt das Aus ereilt hatte, spielte sie im Damendoppel mit Manja Oldhaver befreit auf: Gegen Ann-Kathrin Hippchen und Aileen Krein setzte sich das Duo mit 21:18, 23:21 durch. Dann wieder ein Dämpfer: Im Achtelfinale unterlagen Dingler/Oldhaver Linda Efler und Isabel Herttrich 11:21 und 16:21.

Übrigens hatten die drei aktiven Gifhorner auch noch drei „Edelfans“ zur Unterstützung: Dennis Friedenstab, Wolf-Dieter Papendorf und Michelle Beecken. Das Trio hatte selbst am Vortag noch im Mixed und im Einzel gespielt – und ließ es sich nun nicht nehmen, ihren Clubkollegen von der Seite aus beizustehen. Und natürlich verfolgten sie auch noch die Partien der Top-Spieler der Nation...